NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden ADTRAN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 124,069 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 981,39 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 26.08.2026 auf 7,91 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,86 Prozent verringert.

Alle ADTRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 653,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at