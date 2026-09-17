ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Rentable ADTRAN-Investition? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ADTRAN von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ADTRAN-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit ADTRAN-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,77 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 114,025 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 808,44 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 16.09.2026 auf 7,09 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19,16 Prozent verkleinert.

ADTRAN wurde am Markt mit 577,19 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
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