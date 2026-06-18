NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,405 ADTRAN-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,57 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 17.06.2026 auf 15,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,43 Prozent verringert.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 1,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at