ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Rentable ADTRAN-Anlage?
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die ADTRAN-Aktie letztlich bei 18,21 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 549,149 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 8,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 481,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 55,19 Prozent vermindert.
Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 633,23 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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