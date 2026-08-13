ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Rentable ADTRAN-Anlage? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die ADTRAN-Aktie letztlich bei 18,21 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 549,149 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 8,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 481,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 55,19 Prozent vermindert.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 633,23 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
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