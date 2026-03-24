NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Anlegern gebracht.

Das Agilysys-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Agilysys-Papier bei 10,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 983,284 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 71 278,27 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 23.03.2026 auf 72,49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +612,78 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at