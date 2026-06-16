NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Agilysys-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Agilysys-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 921,659 Agilysys-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 87,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80 635,94 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 706,36 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Agilysys eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at