NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Investoren gebracht.

Agilysys-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Agilysys-Papiers betrug an diesem Tag 11,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Agilysys-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 887,311 Agilysys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (111,36 USD), wäre die Investition nun 98 811,00 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 888,11 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Agilysys einen Börsenwert von 3,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at