Agilysys Aktie

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WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

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Langfristige Investition 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Agilysys-Investment verdienen können.

Am 22.09.2023 wurde das Agilysys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Agilysys-Papier bei 66,55 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Agilysys-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,026 Agilysys-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 506,39 USD, da sich der Wert einer Agilysys-Aktie am 21.09.2026 auf 100,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,64 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Agilysys zuletzt 2,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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