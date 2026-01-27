NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,28 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,776 Agilysys-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 223,60 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 26.01.2026 auf 113,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 123,60 Prozent vermehrt.

Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at