Agilysys Aktie

Agilysys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Agilysys-Einstieg? 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,28 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,776 Agilysys-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 223,60 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 26.01.2026 auf 113,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 123,60 Prozent vermehrt.

Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Agilysys Inc.

mehr Nachrichten