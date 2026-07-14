NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Agilysys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 11,04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,058 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 994,11 USD, da sich der Wert einer Agilysys-Aktie am 13.07.2026 auf 109,75 USD belief. Damit wäre die Investition 894,11 Prozent mehr wert.

Agilysys wurde am Markt mit 3,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at