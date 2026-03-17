NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Agilysys-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Agilysys-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,015 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (68,24 USD), wäre die Investition nun 1 161,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete Agilysys eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at