Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Rentables Agilysys-Investment?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Agilysys-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,015 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (68,24 USD), wäre die Investition nun 1 161,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,11 Prozent.
Jüngst verzeichnete Agilysys eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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