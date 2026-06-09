Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Investition im Blick
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingebracht
Die Agilysys-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 55,03 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Agilysys-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,172 Agilysys-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 618,94 USD, da sich der Wert einer Agilysys-Aktie am 08.06.2026 auf 89,09 USD belief. Damit wäre die Investition 61,89 Prozent mehr wert.
Agilysys wurde am Markt mit 2,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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