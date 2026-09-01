Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Lohnende Agilysys-Anlage?
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Agilysys-Anteile bei 57,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,532 Agilysys-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilysys-Papiers auf 116,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 040,85 USD wert. Das entspricht einem Plus von 104,08 Prozent.
Der Börsenwert von Agilysys belief sich jüngst auf 3,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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