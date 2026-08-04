NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Agilysys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 04.08.2021 wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Agilysys-Papiers betrug an diesem Tag 55,02 USD. Bei einem Agilysys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,818 Agilysys-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.08.2026 199,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,68 USD belief. Damit wäre die Investition 99,35 Prozent mehr wert.

Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at