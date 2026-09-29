Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Langfristige Investition
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Agilysys-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 51,54 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 194,024 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilysys-Aktie auf 97,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 839,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,40 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Agilysys einen Börsenwert von 2,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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