NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilysys von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Agilysys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 55,69 USD. Bei einem Agilysys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 179,565 Agilysys-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 931,77 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 06.07.2026 auf 111,00 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +99,32 Prozent.

Der Agilysys-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at