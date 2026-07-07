Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Investition
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilysys von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 55,69 USD. Bei einem Agilysys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 179,565 Agilysys-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 931,77 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 06.07.2026 auf 111,00 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +99,32 Prozent.
Der Agilysys-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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