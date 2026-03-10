Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Profitable Agilysys-Investition?
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 79,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,257 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 75,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,51 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Agilysys belief sich jüngst auf 2,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Agilysys Inc.
