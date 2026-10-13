Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Investition
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Agilysys von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Agilysys-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Agilysys-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,057 Agilysys-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 105,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,26 Prozent.
Der Börsenwert von Agilysys belief sich jüngst auf 2,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilysys Inc.
Analysen zu Agilysys Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|97,00
|2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.