NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Agilysys von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Agilysys-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Agilysys-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,057 Agilysys-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 105,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,26 Prozent.

Der Börsenwert von Agilysys belief sich jüngst auf 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at