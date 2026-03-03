NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Agilysys-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 78,54 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 127,324 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 9 358,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 6,42 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 2,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at