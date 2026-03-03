Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Langfristige Performance
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 78,54 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 127,324 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 9 358,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 6,42 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 2,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilysys Inc.
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26