Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Hochrechnung
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Agilysys von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Agilysys-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 113,15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,884 Agilysys-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 84,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,37 Prozent verringert.
Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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