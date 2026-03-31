NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: Wäre eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Agilysys-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Agilysys-Anteile betrug an diesem Tag 72,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,379 Agilysys-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,21 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 30.03.2026 auf 71,97 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,79 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Agilysys betrug jüngst 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at