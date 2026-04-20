Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Hochrechnung
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Akamai-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Akamai-Aktie an diesem Tag bei 80,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 123,686 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 95,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 860,24 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,60 Prozent gesteigert.
Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite in Grün (finanzen.at)
|
14.04.26
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gewinne in New York: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)