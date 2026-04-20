Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

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Hochrechnung 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Akamai-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Akamai-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Akamai-Aktie an diesem Tag bei 80,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 123,686 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 95,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 860,24 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,60 Prozent gesteigert.

Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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