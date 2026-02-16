NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Akamai-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Akamai-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Akamai-Anteile bei 100,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, befänden sich nun 99,990 Akamai-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 174,88 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 13.02.2026 auf 111,76 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 16,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at