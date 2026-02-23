NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Akamai-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Akamai-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,15 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,331 Akamai-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (94,17 USD), wäre das Investment nun 125,31 USD wert. Damit wäre die Investition um 25,31 Prozent gestiegen.

Akamai war somit zuletzt am Markt 13,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at