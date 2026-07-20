NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie gebracht.

Am 20.07.2021 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 117,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Akamai-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,851 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (120,19 USD), wäre die Investition nun 102,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Akamai belief sich zuletzt auf 17,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at