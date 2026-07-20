Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Akamai-Investment? 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie gebracht.

Am 20.07.2021 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 117,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Akamai-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,851 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (120,19 USD), wäre die Investition nun 102,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Akamai belief sich zuletzt auf 17,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Akamai Inc.

mehr Nachrichten