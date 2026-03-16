Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Frühes Investment
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Akamai-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 80,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,239 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 107,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,37 Prozent erhöht.
Am Markt war Akamai jüngst 15,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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