NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Akamai-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 79,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Akamai-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,264 Akamai-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 107,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,81 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 15,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at