NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.01.2016 wurde die Akamai-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 46,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,133 Akamai-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (88,12 USD), wäre die Investition nun 187,97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,97 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Akamai eine Marktkapitalisierung von 12,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
