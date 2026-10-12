Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Lukratives Akamai-Investment?
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Akamai-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 101,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Akamai-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,985 Akamai-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 105,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,30 Prozent angewachsen.
Akamai wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,33 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Akamai Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|90,02
|-5,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.