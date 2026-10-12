NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Akamai eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Akamai-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 101,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Akamai-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,985 Akamai-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 105,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,30 Prozent angewachsen.

Akamai wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at