NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Akamai-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.09.2023 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,07 USD wert. Bei einem Akamai-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,609 Akamai-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 105,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 011,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1,11 Prozent.

Akamai wurde am Markt mit 15,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at