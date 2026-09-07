Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Hochrechnung
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07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.09.2023 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,07 USD wert. Bei einem Akamai-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,609 Akamai-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 105,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 011,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1,11 Prozent.
Akamai wurde am Markt mit 15,14 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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