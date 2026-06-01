Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

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Akamai-Anlage unter der Lupe 01.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Akamai-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 54,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 183,756 Akamai-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 478,87 USD, da sich der Wert eines Akamai-Anteils am 29.05.2026 auf 149,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 174,79 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 21,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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