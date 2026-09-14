NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Akamai-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 111,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 89,350 Akamai-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 541,64 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 11.09.2026 auf 106,79 USD belief. Damit wäre die Investition 4,58 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Akamai zuletzt 15,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at