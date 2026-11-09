Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Frühe Anlage
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Akamai-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 109,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,147 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 83,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,99 Prozent.
Der Marktwert von Akamai betrug jüngst 11,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: Akamai verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Akamai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Akamai Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|71,28
|-4,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.