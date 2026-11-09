NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Akamai-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Akamai-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 109,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,147 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 83,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,99 Prozent.

Der Marktwert von Akamai betrug jüngst 11,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at