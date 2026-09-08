Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Align Technology-Investment im Blick
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Align Technology von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Align Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Align Technology-Anteile bei 95,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Align Technology-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,048 Align Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,28 USD, da sich der Wert einer Align Technology-Aktie am 04.09.2026 auf 158,64 USD belief. Mit einer Performance von +66,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Align Technology war somit zuletzt am Markt 11,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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