Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 14.07.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Align Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Align Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,25 USD. Bei einem Align Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,012 Align Technology-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Align Technology-Aktien wären am 13.07.2026 2 169,25 USD wert, da der Schlussstand 180,59 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 116,92 Prozent.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Align Technology Inc.

mehr Nachrichten