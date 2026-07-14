NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Align Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Align Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,25 USD. Bei einem Align Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,012 Align Technology-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Align Technology-Aktien wären am 13.07.2026 2 169,25 USD wert, da der Schlussstand 180,59 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 116,92 Prozent.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at