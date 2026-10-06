Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Lukratives Align Technology-Investment?
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06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.10.2016 wurden Align Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Align Technology-Aktie investierten, hätten nun 11,181 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 140,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 572,56 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,26 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Align Technology bezifferte sich zuletzt auf 10,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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