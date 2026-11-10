Align Technology Aktie

Align Technology ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Align Technology gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 138,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,723 Align Technology-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,07 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 09.11.2026 auf 174,26 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 126,07 USD entspricht einer Performance von +26,07 Prozent.

Align Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Align Technology Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Align Technology Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Align Technology Inc. 156,25 0,64% Align Technology Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen