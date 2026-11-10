Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Investmentbeispiel
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 138,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,723 Align Technology-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,07 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 09.11.2026 auf 174,26 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 126,07 USD entspricht einer Performance von +26,07 Prozent.
Align Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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