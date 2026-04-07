NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurden Align Technology-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 323,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,946 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.04.2026 auf 171,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 318,75 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,81 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Align Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 12,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at