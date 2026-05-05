NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Align Technology-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Align Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 313,64 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 0,319 Align Technology-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 171,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,80 USD wert. Damit wäre die Investition 45,20 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 12,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at