NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Align Technology-Aktien gewesen.

Das Align Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 612,22 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 0,163 Align Technology-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30,77 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 06.07.2026 auf 188,39 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,23 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Align Technology zuletzt 13,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at