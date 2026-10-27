Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Langfristige Performance
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Align Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 604,39 USD. Bei einem Align Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,655 Align Technology-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 152,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 251,92 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 74,81 Prozent vermindert.
Align Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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