NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Align Technology-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Align Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 548,64 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Align Technology-Aktie investierten, hätten nun 1,823 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 300,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 164,61 USD belief. Mit einer Performance von -70,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 12,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at