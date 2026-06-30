NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Align Technology-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 353,64 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hat, hat nun 28,277 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 173,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 904,14 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 50,96 Prozent.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 12,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at