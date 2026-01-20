NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Align Technology-Investment verlieren können.

Am 20.01.2021 wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 564,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,177 Align Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 30,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,49 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 69,61 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 12,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at