NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Align Technology-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Align Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Align Technology-Aktie bei 585,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,079 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 938,51 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 08.06.2026 auf 172,05 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 70,61 Prozent.

Am Markt war Align Technology jüngst 12,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at