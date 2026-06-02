Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Align Technology-Performance im Blick 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Align Technology-Aktien gewesen.

Die Align Technology-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Align Technology-Papiers betrug an diesem Tag 302,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,311 Align Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 562,15 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 01.06.2026 auf 169,77 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 562,15 USD, was einer negativen Performance von 43,78 Prozent entspricht.

Insgesamt war Align Technology zuletzt 12,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Align Technology Inc.

mehr Nachrichten