NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Align Technology-Aktien gewesen.

Die Align Technology-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Align Technology-Papiers betrug an diesem Tag 302,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,311 Align Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 562,15 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 01.06.2026 auf 169,77 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 562,15 USD, was einer negativen Performance von 43,78 Prozent entspricht.

Insgesamt war Align Technology zuletzt 12,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at