Align Technology Aktie

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WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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Rentabler Align Technology-Einstieg? 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Align Technology-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 04.08.2021 wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 708,01 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,412 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 244,19 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 03.08.2026 auf 172,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,58 Prozent verringert.

Am Markt war Align Technology jüngst 12,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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