Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Align Technology-Papier an diesem Tag bei 239,76 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,708 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.01.2026 7 173,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,00 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,26 Prozent.
Align Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
