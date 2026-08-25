Align Technology Aktie

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WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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Langfristige Anlage 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Align Technology-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 356,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,806 Align Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 447,99 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 24.08.2026 auf 159,64 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 447,99 USD entspricht einer negativen Performance von 55,20 Prozent.

Align Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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