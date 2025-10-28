Align Technology Aktie

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

Profitable Align Technology-Investition? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Align Technology gewesen.

Die Align Technology-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 439,51 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Align Technology-Aktie investierten, hätten nun 2,275 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Align Technology-Papiers auf 135,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 308,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,14 Prozent verringert.

Align Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

